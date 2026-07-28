Il Comune ha comunicato che l’agente trasferito non ha ricevuto una promozione né incarichi di responsabilità. La decisione della giunta riguarda esclusivamente il cambio di sede di servizio. La nota specifica che il provvedimento non è collegato a eventuali avanzamenti di carriera o riconoscimenti ufficiali. La comunicazione mira a chiarire che il trasferimento si limita a un’assegnazione diversa all’interno del corpo di polizia locale.

Dopo le notizie diffuse sul trasferimento dell’agente della Polizia Locale denunciato nei mesi scorsi per peculato, il Comune interviene con una nota per precisare la natura del provvedimento adottato dalla giunta e chiarire che non si è trattato di una promozione né dell’assegnazione di incarichi di responsabilità. Con delibera del 16 luglio il dipendente è stato trasferito d’ufficio, mediante procedura d’urgenza, dal Servizio di Polizia Municipale al Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici. L’amministrazione spiega però che tale denominazione identifica una macrostruttura e "non descrive, pertanto, le mansioni concretamente assegnate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agente trasferito, parla il Comune: "Non vi è stata alcuna promozione"

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