La sinistra critica i dati forniti dalla sindaca sull’impatto del rumore all’aeroporto, sostenendo che ci siano errori nelle cartine. La replica arriva dal Comune di Bergamo, che detiene il 15% nel consiglio di amministrazione di Sacbo, affermando che non può accettare l’espansione dell’aeroporto, giudicata incompatibile con la transizione ecologica e la qualità della vita dei residenti.

«Il Comune di Bergamo, presente nel Cda di Sacbo con la quota del 15%, non può accettare passivamente l’ulteriore sviluppo di uno scalo che già adesso è incompatibile con la transizione ecologica e la qualità della vita degli abitanti». Già all’indomani della presentazione, Sinistra Italiana aveva chiesto che venisse «congelato» il nuovo Piano di sviluppo dell’aeroporto di Orio al Serio, che stima una crescita fino a 23,9 milioni di viaggiatori al 2040 e, a tendere, poco più di 25 milioni nel 2043.E, ora che è iniziato il dibattito pubblico sul masterplan, Sinistra Italiana, tra i partiti che sostengono la maggioranza a Palazzo Frizzoni, torna a ribadire che la crescita del Caravaggio deve avere un limite. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Aeroporto, la sinistra attacca sui dati della sindaca: «Meno impatto del rumore? E' un errore sulle cartine»

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