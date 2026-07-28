Addio a Sandro Galluzzi | Professionista stimato

Notizia in breve

È morto un tecnico molto stimato, riconosciuto per la sua professionalità e rigore. Considerato un punto di riferimento per molte generazioni di tecnici, era anche apprezzato per la sua bontà, onestà e schiettezza. La sua scomparsa è stata annunciata nella città di Castello, dove aveva lasciato un segno significativo. La sua figura è ricordata come quella di un uomo di grande integrità, che ha lasciato un’eredità nel mondo professionale.