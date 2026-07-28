Addio a Sandro Galluzzi | Professionista stimato
È morto un tecnico molto stimato, riconosciuto per la sua professionalità e rigore. Considerato un punto di riferimento per molte generazioni di tecnici, era anche apprezzato per la sua bontà, onestà e schiettezza. La sua scomparsa è stata annunciata nella città di Castello, dove aveva lasciato un segno significativo. La sua figura è ricordata come quella di un uomo di grande integrità, che ha lasciato un’eredità nel mondo professionale.
CITTA’ DI CASTELLO - Un professionista stimato, rigoroso e un punto di riferimento per generazioni di tecnici, ma soprattutto un uomo buono, onesto e schietto. La scomparsa dell’ingegner Sandro Galluzzi, morto nella notte tra domenica e lunedì a 74 anni, lascia un vuoto incolmabile a Città di Castello. Figlio di Italo (storico ingegnere capo del Comune), Galluzzi ha legato il suo nome a opere decisive per il territorio: libero professionista apprezzato, è stato direttore generale di Sogepu — guidando la fase tecnica della discarica di Belladanza, del depuratore e della gestione idrica — e dirigente in Umbra Acque, oltre che consulente per la Fondazione per l’Istruzione Agraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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