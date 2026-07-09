La morte di un noto medico di 78 anni ha lasciato vuoto tra i colleghi e i cittadini. Lo specialista in nefrologia, per molti anni in servizio presso un ospedale locale, è deceduto dopo una lunga malattia. Originario di una cittadina della provincia di Pistoia, ha dedicato gran parte della sua vita a curare e aiutare le persone in difficoltà. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità.

La città e la Valdinievole dicono addio ad Arturo Rossi, montecatinese Doc e medico con la vocazione di aiutare le persone che soffrono. Lo specialista in nefrologia, per tanti anni in servizio all’ ospedale di Pescia e, in seguito, responsabile del settore per tutta la provincia di Pistoia è scomparso a 78 anni, dopo una lunga malattia. Il Turi, come lo chiamavano gli amici e i colleghi, è sempre stato l’immagine della brava persona e questo non è un commento di maniera per definire con cortesia qualcuno. Il suo percorso scolastico era iniziato insieme all’ex sindaco Giuseppe Bellandi, fino ad arrivare alla laurea in medicina. Rossi non era un uomo di facili discorsi, ma nei suoi impegni metteva veramente il cuore, senza avere niente da dimostrare a nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio ad Arturo Rossi. Stimato nefrologo

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