Corno Giovine (Lodi), 28 luglio 2026 – Corno Giovine piange la scomparsa di Giovanni "Gianni" Lucchini, spentosi nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2026, all'età di 93 anni. Nato a Cavenago d'Adda il 27 febbraio 1933, è deceduto all'ospedale di Codogno, lasciando la moglie Celestina, i figli Roberto e Alessandra, i nipoti Thomas e Ivan e tutti i familiari. Con lui se ne va una figura che ha attraversato da protagonista decenni di storia del paese, lasciando un segno profondo nella vita amministrativa, sociale e associativa della comunità. Storico dipendente della Sivam, azienda nata proprio a Corno Giovine, Gianni Lucchini fu amministratore comunale negli anni Settanta, nella giunta guidata dal sindaco Alda Quintini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Gianni Lucchini, memoria storica di Corno Giovine: “Ha dedicato la vita al paese”

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