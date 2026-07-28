Acquedotto di Napoli Abc diventa una Spa di benefit pubblica | è ufficiale approvata la trasformazione

Notizia in breve

La giunta comunale di Napoli ha approvato la trasformazione di Abc, l'azienda dell'acqua, in una Spa pubblica di benefit in house fino al 2080. La decisione riguarda la modifica dello statuto e la creazione di una società che opererà sotto questa nuova forma giuridica. La trasformazione è ufficiale e durerà fino alla fine del 2080.