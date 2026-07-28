Acquedotto di Napoli Abc diventa una Spa di benefit pubblica | è ufficiale approvata la trasformazione
La giunta comunale di Napoli ha approvato la trasformazione di Abc, l'azienda dell'acqua, in una Spa pubblica di benefit in house fino al 2080. La decisione riguarda la modifica dello statuto e la creazione di una società che opererà sotto questa nuova forma giuridica. La trasformazione è ufficiale e durerà fino alla fine del 2080.
La giunta comunale Manfredi approva la delibera di trasformazione di Abc, l'azienda dell'acqua di Napoli, in Spa pubblica società di benefit in house fino al 2080. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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