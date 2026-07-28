Una paziente all’ospedale “G. Landolfi” di Solofra ha acceso una sigaretta durante l’ossigenoterapia, causando un principio di incendio. L’incidente ha provocato ustioni alla donna, che è stata soccorsa dai sanitari e trasportata per le cure. Non sono stati segnalati altri feriti. L’ospedale ha attivato le procedure di sicurezza e avviato un’indagine sull’accaduto.

Momenti di paura all’ospedale “G. Landolfi” di Solofra, in provincia di Avellino, dove una paziente ha provocato un principio d’incendio dopo aver acceso una sigaretta mentre era sottoposta a ossigenoterapia. La donna è rimasta lievemente ustionata, ma fortunatamente non ci sono stati altri feriti. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 luglio nel reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale. La sigaretta ha innescato le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, la paziente, ricoverata e collegata al macchinario per l’ossigeno, avrebbe acceso una sigaretta utilizzando un accendino. La fiamma, entrando in contatto con l’ambiente arricchito di ossigeno, avrebbe provocato un principio d’incendio che ha coinvolto il letto della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accende una sigaretta durante l’ossigenoterapia e provoca un incendio in ospedale: paziente ustionata

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