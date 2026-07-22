Una donna di 90 anni è deceduta a seguito di ustioni riportate durante l’ossigenoterapia. La vittima stava accendendo una sigaretta con un accendino quando si è verificata una fiammata, che ha provocato le ustioni. L’incidente è avvenuto in una residenza di Cassina Rizzardi, in provincia di Como, il 22 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate fatali.

Cassina Rizzardi (Como), 22 luglio 2026 – Una fiammata scatenata dall'accensione dell'accendino che l'ha gravemente ustionata, mentre stava facendo ossigenoterapia. Un incidente avvenuto a Cassina Rizzardi, a casa di una donna di 90 anni che ieri sera si è accesa una sigaretta mentre aveva applicata la maschera di ossigeno. Maria Rita Bassi, è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna di Como, dove oggi è morta a causa delle conseguenze dell' ustione. 03-01-2018 COMO PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO IN CORSIA OSPEDALE S ANNA FOTO CUSA CELL 335 6855682 [email protected] Il ritorno di fiamma . L'infortunio è avvenuto poco prima delle 19, a causa di un ritorno di fiamma innescato dal mozzicone, che l'avrebbe investita in pieno, da distanza molto ravvicinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si accende una sigaretta mentre fa ossigenoterapia: novantenne comasca muore ustionata

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