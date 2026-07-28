Oggi, Aboca ha assegnato un premio di risultato a più di 1.400 dipendenti della sede italiana. La decisione riguarda il personale degli uffici e degli stabilimenti, che riceverà un riconoscimento economico in base ai risultati raggiunti. La comunicazione è stata ufficializzata dall’azienda, che ha sottolineato come il premio sia legato alle performance e ai risultati ottenuti nel corso dell’anno.

Arezzo, 28 luglio 2026 – Il lavoro quotidiano nelle sedi e negli stabilimenti di Aboca si traduce in risultati tangibili e quindi in un riconoscimento concreto alle persone che vi lavorano. Oltre agli importanti risultati raggiunti all’estero, l’azienda ha infatti centrato 3 dei 4 obiettivi fissati per il 2025 per la sede italiana, previsti nell’accordo sindacale relativo al Premio di Risultato, ed erogherà nella busta paga di luglio un premio medio per persona pari ad euro 925. Il riconoscimento sarà destinato agli oltre 1.400 dipendenti operativi nel Paese e valorizza il contributo di tutte le persone che hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aboca riconosce un premio di risultato agli oltre 1.400 dipendenti della sede italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Premio San Giustino, oltre 400 giovani protagonisti: cultura e valori al centro della nona edizioneLa nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo” ha registrato una partecipazione superiore ai 400 giovani.

Aboca Future Support: al via la prima edizione del progetto di borse di studio per i figli e le figlie dei dipendentiÈ stata avviata la prima edizione di Aboca Future Support, un programma di borse di studio destinato ai figli e alle figlie dei dipendenti...