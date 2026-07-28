Abc Napoli giunta Manfredi delibera trasformazione in spa evocando ‘decreto Draghi
La giunta comunale ha approvato il passaggio di Abc Napoli da azienda speciale a società per azioni il 24 luglio. La decisione si basa su una delibera ufficiale, con riferimento al decreto Draghi. La trasformazione prevede la costituzione di una spa e rappresenta un cambiamento statutario per l'azienda. La nuova configurazione mira a modificare la gestione e l’organizzazione dell’ente. La delibera è ora ufficiale e diventa efficace a partire dalla data di approvazione.
Tempo di lettura: 3 minuti Adesso è nero su bianco: Abc Napoli si trasforma da azienda speciale in società per azioni. La scelta è stata deliberata il 24 luglio dalla giunta di Palazzo San Giacomo. La decisione era annunciata da tempo, tra le ripetute proteste dei comitati per l’acqua pubblica. Ne reca traccia già il documento unico di programmazione, approvato lo scorso 29 gennaio dal consiglio comunale. “All’interno della sezione operativa, nella parte relativa al piano di riassetto degli organismi partecipati – riporta la delibera di giunta – ha previsto di “individuare la più adeguata forma giuridica di Abc Azienda Speciale ai fini della conferma da parte dell’E. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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