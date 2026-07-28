Abc Napoli giunta Manfredi delibera trasformazione in spa evocando ‘decreto Draghi

Notizia in breve

La giunta comunale ha approvato il passaggio di Abc Napoli da azienda speciale a società per azioni il 24 luglio. La decisione si basa su una delibera ufficiale, con riferimento al decreto Draghi. La trasformazione prevede la costituzione di una spa e rappresenta un cambiamento statutario per l'azienda. La nuova configurazione mira a modificare la gestione e l’organizzazione dell’ente. La delibera è ora ufficiale e diventa efficace a partire dalla data di approvazione.