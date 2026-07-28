Sono state emesse ventidue multe per abbandono illecito di rifiuti. Le sanzioni sono state applicate in diverse zone della città, dove sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza. L’obiettivo è aumentare i controlli e ridurre gli episodi di abbandono. Le telecamere monitorano le aree più soggette a questo tipo di reato. Nessuna informazione sui responsabili o sui dettagli delle infrazioni.

Ventidue multe per l’abbandono illecito di rifiuti, e la ferma volonta di potenziare il sistema di videosorveglianza per contrastare ancora maggiormente tale fenomeno. A Lerici, il Comune ha deciso di investire nell’ampliamento della rete di occhi elettronici. Sono 22 le sanzioni ambientali constatate nelle ultime settimane, oltre a numerosi accessi da parte della polizia locale e delle altre forze dell’ordine per attività di indagine e accertamenti legati alla pubblica sicurezza. Un risultato ottenuto grazie all’attività di controllo della polizia locale e all’utilizzo del sistema di videosorveglianza, che ha consentito di individuare i responsabili di diversi episodi e di fornire un prezioso supporto alle indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbandono di rifiuti. Ecco il pugno duro. Ventidue sanzioni

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