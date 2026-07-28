Abbandono di rifiuti Ecco il pugno duro Ventidue sanzioni
Sono state emesse ventidue multe per abbandono illecito di rifiuti. Le sanzioni sono state applicate in diverse zone della città, dove sono stati installati nuovi sistemi di videosorveglianza. L’obiettivo è aumentare i controlli e ridurre gli episodi di abbandono. Le telecamere monitorano le aree più soggette a questo tipo di reato. Nessuna informazione sui responsabili o sui dettagli delle infrazioni.
Ventidue multe per l’abbandono illecito di rifiuti, e la ferma volonta di potenziare il sistema di videosorveglianza per contrastare ancora maggiormente tale fenomeno. A Lerici, il Comune ha deciso di investire nell’ampliamento della rete di occhi elettronici. Sono 22 le sanzioni ambientali constatate nelle ultime settimane, oltre a numerosi accessi da parte della polizia locale e delle altre forze dell’ordine per attività di indagine e accertamenti legati alla pubblica sicurezza. Un risultato ottenuto grazie all’attività di controllo della polizia locale e all’utilizzo del sistema di videosorveglianza, che ha consentito di individuare i responsabili di diversi episodi e di fornire un prezioso supporto alle indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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