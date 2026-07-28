A Roma torna il Miracolo della Neve | la Basilica si riempie di petali bianchi

A Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, si è verificato nuovamente il fenomeno del “Miracolo della Neve”. Durante l’estate, petali bianchi sono caduti dal soffitto, riempiendo l’interno della chiesa e creando un effetto visivo simile a una nevicata. L’evento si ripete ogni anno e dura pochi istanti, attirando numerosi visitatori e fedeli.

Siete pronti a rivivere uno degli appuntamenti più poetici e sorprendenti di Roma? Ogni estate, mentre la città è completamente avvolta dall’afa della bella stagione, nella Basilica di Santa Maria Maggiore cade una neve di petali bianchi, trasformando per pochi istanti il suo interno in un paesaggio quasi irreale. È il Miracolo della Neve, una tradizione nella quale fede, storia e meraviglia si uniscono e celebrano davanti agli occhi di romani, pellegrini e visitatori, di ogni generazione. LEGGI ANCHE: AGO, Carlo Ratti: «A Modena il passato diventa anche futuro» Basilica di Santa Maria Maggiore, il programma del Miracolo della Neve 2026. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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