A Rimini Le città visibili dedicato a Calvino

Il festival teatrale dedicato a Calvino a Rimini riprende dall'8 agosto con la prima nazionale di «La guerra non è ancora cominciata», uno spettacolo di Mikhail Durnenkov. La manifestazione, curata da Tamara Balducci, si svolge nella città e propone diverse rappresentazioni teatrali. La prima nazionale segna l'apertura ufficiale dell'edizione di quest'anno del festival, che si concentra su opere ispirate a temi e testi dell'autore.

Dall'8 agosto torna il festival teatrale curato da Tamara Balducci con la prima nazionale di «La guerra non è ancora cominciata» di Mikhail Durnenkov. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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