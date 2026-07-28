A poche settimane dalla conclusione di Kappa FutureFestival a Torino, si osserva un cambiamento nel rapporto tra arte contemporanea e musica elettronica. L’arte contemporanea sta entrando in spazi tradizionalmente dedicati alla musica, come festival e altri eventi culturali. Tre rappresentanti del settore hanno commentato questa trasformazione, evidenziando come i confini tra musei e festival si stiano sfumando, rendendo più difficile distinguere le due realtà.

C he cosa distingue oggi un museo da un festival? Sempre meno, se si guarda al modo in cui l’arte contemporanea ha iniziato ad abitare luoghi un tempo dedicati esclusivamente alla musica. Del resto, il dialogo fra immagini e suoni ha una storia lunga. I futuristi immaginavano concerti di rumori quando Luigi Russolo costruiva i suoi intonarumori, considerati precursori della moderna musica elettronica e industrial. Negli anni ’60 il movimento Fluxus trasformò performance e concerti in un unico linguaggio, coinvolgendo artisti come Nam June Paik e musicisti come John Cage. Andy Warhol fece della musica uno dei cardini della sua Factory producendo i Velvet Underground, trasformando i loro concerti in eventi immersivi fra film, luci e installazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - A poche settimane dalla chiusura di Kappa FutureFestival, a Torino il dialogo tra arte contemporanea e musica elettronica ridisegna il modo di vivere la cultura, dentro e fuori il dancefloor. Come raccontano tre voci del mondo dell'arte e della cultura

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