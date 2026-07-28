A Better Tomorrow Days | un confronto tra istituzioni imprese e cittadini sui grandi temi dell' attualità

Senato e Camera dei Deputati, maggioranza e opposizione, Parlamento europeo e Regione Lazio. Venerdì sera, a San Felice Circeo, ci saranno davvero tutti per gli “A Better Tomorrow Days”, il format di dibattiti promosso dall’agenzia di comunicazione Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, nato per mettere a confronto istituzioni, imprese e cittadini sui grandi temi dell’attualità. L’appuntamento, dal titolo “Il mare genera valore”, è in programma alle 19.30 in piazzale Cresci, subito dopo l’inaugurazione del nuovo lungomare del Comune pontino. Al tavolo siederanno i vicepresidenti di Senato e Camera, Gian Marco Centinaio e Fabio Rampelli,... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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