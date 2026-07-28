a 95 anni parte da sola dalla florida per raggiungere la sua trieste

A 95 anni, Anna Maria Cocchi ha iniziato un viaggio da sola dalla Florida verso Trieste. Il percorso è stato lungo e impegnativo, ma lei ha deciso di partire comunque. La donna ha percorso diverse tappe, attraversando vari Stati, prima di arrivare in Italia. La partenza è avvenuta con un volo internazionale, e il viaggio si è concluso con il trasferimento in auto verso Trieste. Non sono stati riportati dettagli su eventuali soste o incidenti.

Il viaggio dalla Florida a Trieste è un bel viaggio lungo, soprattutto se affrontato a 95 anni e da soli. Anna Maria Cocchi però, lo ha affrontato con l'entusiasmo e la forza del desiderio fortissimo di rivedere e di riabbracciare la sua città, che lei non ha mai smesso di amare e con cui non ha mai reciso i legami, nonostante esserne stata lontana una vita. Il sindaco della città, Roberto Dipiazza l'ha ricevuta con tutti gli onori di un ospite importante, nel salotto azzurro del palazzo comunale. La donna è cresciuta nel quartiere San Giovanni, dove ha vissuto i momenti difficili della seconda guerra mondiale che sconvolsero particolarmente quella terra e i suoi abitanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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