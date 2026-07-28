28 luglio una data importante nella storia di Firenze Ecco perché

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 28 luglio 1777, a Firenze, l’Opera di San Giovanni Battista fu unita all’Opera di Santa Maria del Fiore. Questa decisione fu ufficializzata in quella data.

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Firenze, 28 luglio 2026 –  Il 28 luglio 1777 è una data importante nella storia di Firenze: l’Opera di San Giovanni Battista venne infatti accorpata all’Opera di Santa Maria del Fiore. L’Opera di Santa Maria del Fiore sovrintende oggi un complesso monumentale unitario, comprendente la Cattedrale, il Campanile di Giotto e, ovviamente, il Battistero; e allo sguardo del visitatore odierno questi monumenti, per vicinanza e forma appariranno come un unicum, o quantomeno organicamente, storicamente e spazialmente correlati. Chi poi si trovi a visitare il “Museo dell’Opera” vi troverà conservati - assieme ad altri destinati in passato alla Cattedrale - anche molti capolavori d’arte già in Battistero, ordinati mantenendo la loro unità di provenienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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