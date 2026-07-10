Aidem Intelligenza Artificiale a scuola | perché il 2 agosto 2026 rappresenta una data importante per la formazione del personale

Da orizzontescuola.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 agosto 2026 segna la scadenza per completare un corso online di 15 ore, destinato a tutto il personale scolastico. Il percorso formativo, accreditato, coinvolge dirigenti, DSGA, personale ATA, docenti e referenti digitali. La formazione si concentra sull’uso dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico, con l’obiettivo di aggiornare le competenze del personale prima di quella data.

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Corso online accreditato (15 ore) rivolto a tutto il personale scolastico (Dirigenti, DSGA, personale ATA, docenti, referenti digitali e collaboratori), per assolvere l’obbligo formativo previsto dall’AI Act e per tradurre in attività concrete i nuovi adempimenti introdotti dalle ultime Linee Guida MIM (DM 16625), garantendo un utilizzo sicuro, inclusivo e innovativo dell’Intelligenza Artificiale a scuola. L’Intelligenza Artificiale . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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