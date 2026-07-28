28 07 – Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa – Morto dopo aver difeso l’amico da una rapina – Vacanze decide il climate change

La premier ha visitato i cantieri in Val di Susa, chiedendo ai magistrati di fare il massimo per assicurare alla giustizia i responsabili di un episodio definito “schifo”. Accompagnata dal ministro dell’interno, ha dichiarato che lo Stato non indietreggia. Nel frattempo, si è appreso che una persona è morta dopo aver difeso un amico da una rapina. La premier ha anche parlato di decisioni sulle vacanze e sul cambiamento climatico.

Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa: “Lo Stato non indietreggia, i magistrati facciano il massimo”. Sopralluogo della premier con Piantedosi. “Assicurare alla giustizia i responsabili di questo schifo”. Schlein: “Condanniamo la violenza senza se e senza ma, il governo strumentalizza”. Ferito dopo aver difeso l’amico da una rapina alla fermata Togliatti di Roma muore dopo otto giorni. Il cambio climatico modifica le scelte turistiche degli italiani. Più montagna e meno mare in fuga dal caldo.x Questo articolo 2807 – Giorgia Meloni nei cantieri in Val di Susa – Morto dopo aver difeso l’amico da una rapina – Vacanze, decide il climate... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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NO TAV, MELONI e PIANTEDOSI in VAL DI SUSA. SCHLEIN: Il governo NON STRUMENTALIZZI le violenze

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