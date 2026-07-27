Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi sono in Val di Susa, dove hanno visitato i cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sabato, quattro antagonisti sono stati fermati dopo gli assalti dei No Tav ai lavori. La premier e il ministro hanno percorso il sito, osservando da vicino le aree interessate. Non sono stati annunciati altri dettagli sulle operazioni di polizia o sulle indagini in corso.

La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa, dopo gli assalti No Tav di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Meloni e Piantedosi sono arrivati all’aeroporto di Torino Caselle, da dove si stanno spostando in valle in elicottero. Ad attenderli sul posto il capo della polizia, Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino, Massimo Gambino, e al prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna. Fermati quattro antagonisti del Blocco Nero Quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto Blocco Nero,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli assalti No Tav ai cantieri. Fermati quattro antagonisti

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