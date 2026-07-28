22simba annuncia ' 2 passi dal cielo non uno in più' il nuovo singolo fuori venerdì

Milano, 28 lug. (Adnkronos) - 22simba annuncia oggi '2 passi dal cielo non uno in più', il nuovo singolo fuori venerdì 31 luglio su tutte le piattaforme digitali. La traccia è stata anticipata dall'apertura del pre-order di 'Atto 2: Miria', il nuovo capitolo che compone l'omonimo album 'MIRIA' - in uscita nel 2026 - nei formati fisici lp autografato numerato e cd autografato numerato con artwork esclusivo dedicato. In '2 passi dal cielo non uno in più' 22simba riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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