Il 3 e 4 ottobre 2026, al MEI di Faenza, si terrà l’11ª edizione del Forum del Giornalismo Musicale. L’evento vedrà la partecipazione di Federico Guglielmi e Lamante, con un focus sui cantautori contemporanei. La manifestazione coinvolge giornalisti, critici e operatori culturali, diventando un appuntamento di riferimento nel settore musicale.

Il giornalismo musicale torna protagonista a Faenza. Il 3 e 4 ottobre 2026, nell’ambito del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, si svolgerà l’ 11ª edizione del Forum del Giornalismo Musicale, appuntamento ormai di riferimento per giornalisti, critici, operatori culturali e appassionati del settore. Ideato da Giordano Sangiorgi e diretto da Enrico Deregibus, il Forum offrirà due giornate di incontri, seminari, premi e dibattiti dedicati all’evoluzione dell’informazione musicale e al futuro della canzone d’autore. Il grande seminario: “Ci sono ancora i cantautori oggi?”. Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il seminario in programma domenica 4 ottobre al Ridotto del Teatro Masini, intitolato “Ci sono ancora i cantautori oggi?”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - 11° Forum del Giornalismo Musicale al MEI 2026: Federico Guglielmi, Lamante e un focus sui cantautori di oggi

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