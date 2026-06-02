Federico Guglielmi ha ricevuto il Premio Michele Manzotti 2026 durante l’undicesima edizione del Forum del giornalismo musicale, svoltosi il 3 e 4 ottobre a Faenza. L’evento, diretto da Enrico Deregibus, si inserisce nel contesto del Mei – Meeting Etichette Indipendenti, che si è tenuto dal 2 al 4 ottobre nella stessa città.

FAENZA – Il 3 e 4 ottobre ritorna, alla sua undicesima edizione, il “Forum del giornalismo musicale’ diretto da Enrico Deregibus, in programma come sempre nell’ambito del Mei – Meeting Etichette Indipendenti (che si terrà a Faenza dal 2 al 4 ottobre). Il programma completo è in via di definizione, ma momento importante sarà la consegna del Premio Michele Manzotti, riconoscimento per giornalisti o critici musicali creato in ricordo del giornalista della Nazione scomparso prematuramente nel 2022 e presente al Forum sin dalla prima edizione. A ricevere il riconoscimento quest’anno sarà Federico Guglielmi, storica figura del giornalismo musicale indipendente, alle soglie dei suoi 50 anni di presenza nel settore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - A Federico Guglielmi il Premio Michele Manzotti 2026 nel Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus

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