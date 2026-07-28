10 road movie da vedere o rivedere | dal Sorpasso a Duel

Da gazzetta.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da sempre il cinema ha fatto del viaggio uno straordinario strumento di racconto attraverso il quale affrontare temi come la scoperta di sé e la crescita personale. Dai grandi classici come Il sorpasso e Easy Rider alle commedie cult come Tre uomini e una gamba e Little Miss Sunshine. Ecco dieci road movie da vedere (o rivedere) durante l'estate: storie che ricordano come spesso la destinazione sia solo il punto di arrivo. A fare davvero la differenza è il viaggio. Basta una Lancia Aurelia B24 Spider America lanciata lungo la costa laziale per trasformare un Ferragosto qualunque in un viaggio destinato a entrare nella storia del cinema. Diretto da Dino Risi, Il sorpasso vede protagonisti Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant nei panni dell'esuberante Bruno e del timido Roberto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

10 road movie da vedere o rivedere dal sorpasso a duel
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