Un’altra Odissea da vedere o rivedere

In occasione dell’uscita al cinema dell’Odissea di Christopher Nolan, il 16 luglio, la Rai sta riproponendo il suo celebre sceneggiato televisivo del 1968. È uno degli sceneggiati più ricordati tra quelli prodotti dalla Rai tra gli anni Sessanta e Settanta; fu riproposto con successo moltissime volte nei decenni seguenti e ancora oggi è considerato una delle trasposizioni più fedeli del poema di Omero. La produzione di quell’Odissea riuscì infatti nell’intento di conciliare l’obiettivo educativo e divulgativo della Rai dei tempi con ambizioni più cinematografiche e di intrattenimento. La programmazione è iniziata giovedì pomeriggio su Rai Storia e andrà avanti tutti i pomeriggi fino al 23 luglio, ma la serie è disponibile anche su RaiPlay on demand e gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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LOdissea: il viaggio che insegna a diventare sé stessi | Cesare Catà

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Temi più discussi: L'Odissea è nei cinema: l'epica cinematografica di Nolan fra trionfo visivo e codici universali; Odissea – Un destino implacabile; L'Odissea, trama, cast e data di uscita del film di Christopher Nolan; NON CERCATE GLI DEI NEGLI UOMINI. FORSE QUESTO IL MESSAGGIO DELL’ODISSEA SECONDO NOLAN. E DI COLPO SONO TUTTI GRECISTI.

Stando ai dati pubblicati da Cinetel, ieri l'Odissea di Christopher Nolan ha incassato 2.181.715 euro e raccolto 273.068 spettatori. È il miglior esordio per un film di Nolan nel nostro paese. E questo, sostanzialmente, ci dice due cose. Una più ovvia, l'altra non c x.com

Il trailer per Altra Mamma è stato proiettato nelle proiezioni filippine de L'Odissea? reddit

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