Il comfort abitativo passa sempre più dalla capacità di governare luce, calore, ventilazione naturale e di avere massima protezione dagli insetti. Un’evoluzione che coinvolge non solo l’efficienza energetica degli edifici, ma anche il modo in cui gli elementi tecnici dialogano con gli spazi. È in questa direzione che si muove MV Line, tra le principali realtà industriali italiane specializzate in schermature solari, zanzariere, pergole bioclimatiche e avvolgibili. Con otto stabilimenti produttivi, una presenza consolidata anche in Germania, Francia e Spagna e oltre 640 dipendenti, l’azienda ha costruito negli anni un percorso in cui innovazione tecnologica, ricerca estetica e sostenibilità procedono insieme. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Zanzariere quasi invisibili e tende hi-tech: così MV Line ridisegna il comfort di casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma Tor Vergata, i fan di Ultimo aspettano nelle tende: «Così saremo in prima fila il 4 luglio»I fan di Ultimo stanno passando le notti in tende allestite davanti al luogo del concerto, con l’obiettivo di rimanere il più vicino possibile al...

Da Kiev all’Africa, così la crisi ucraina ridisegna il mondo ortodossoUn incendio ha danneggiato una cattedrale a Kiev, segnando un momento di tensione nel mondo ortodosso.