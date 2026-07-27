Durante un evento a Monaco di Baviera, il fondatore di Xpeng ha presentato il nuovo SUV L03, un modello globale lanciato contemporaneamente in 65 mercati. I manager dell’azienda hanno sottolineato che il nome del marchio rappresenta una promessa di responsabilità personale da parte del fondatore. L’evento ha visto la partecipazione di oltre mille ospiti, con Xpeng che si prepara a espandersi nel settore automobilistico, robotico e dell’intelligenza artificiale.

Un nome, una garanzia. Anzi: “Una promessa sulla responsabilità personale del fondatore”, assicurano i manager di Xpeng a Monaco di Baviera. Nel corso di un evento con oltre mille ospiti il fondatore He Xiaopeng, 48enne ex dirigente di Alibaba (l’Amazon cinese) ha esibito il nuovo Suv L03, un modello globale presentato in simultanea a 65 mercati. Accolto quasi come un santone, il nuovo tecnoguru cinese ha trasmesso la propria filosofia: “Vogliamo impiegare la tecnologia per cambiare il modo in cui la gente si muove”, ha sintetizzato. “E lo vogliamo fare in modo accessibile”, ha precisato. Fondata appena 12 anni fa, in Europa la Xpeng ha già oltre 61. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Xpeng sfida il futuro. Dall’auto ai robot, passando per l’intelligenza artificiale

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Xpeng GX: Il Futuro dei Robotaxi AI Svelato

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