WhatsApp la sorella di Barbara D’Urso lancia un allarme che spaventa tutti | così ti rubano l’account e come evitarlo

Una psicologa e attrice ha segnalato su TikTok di aver evitato una truffa in cui le è stato tentato di rubare l’account WhatsApp. L’allerta riguarda un metodo di furto di account che si sta diffondendo tra gli utenti. La persona ha spiegato come si è accorta dell’inganno e come ha potuto evitarlo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli utenti, considerato che si tratta di un tentativo di furto di dati personali tramite tecniche di inganno online.

L’estate 2026 ha portato con sé un nuovo allarme digitale che sta preoccupando gli utenti di WhatsApp. A lanciare l’avvertimento è stata Eleonora D’Urso, psicologa, attrice e sorella di Barbara D’Urso, che ha raccontato su TikTok di aver evitato per un soffio una truffa ormai sempre più diffusa. Il suo video, pubblicato il 23 luglio, ha sfiorato le 300mila visualizzazioni in appena 24 ore. Il meccanismo è molto semplice ma incredibilmente pericoloso. Si riceve un messaggio su WhatsApp da un contatto conosciuto, con un saluto apparentemente innocuo, e poco dopo arriva la richiesta: “Scusa, per errore ti ho mandato un codice a 6 cifre, me lo puoi rimandare?”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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