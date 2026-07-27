Welfare aziendale e profitto | tre imprese su quattro hanno un ritorno

Da quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo uno studio recente, il 75% delle imprese ha registrato un ritorno economico dal welfare aziendale. In un contesto caratterizzato da cambiamenti economici, sociali e geopolitici, si osserva un aumento dell’adozione di iniziative di welfare da parte delle aziende, con risultati positivi in termini di profitto. La discussione sulla sostenibilità continua a essere presente, anche se alcuni analisti evidenziano un rallentamento nell’adozione di nuove misure.

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IN UN TEMPO segnato da profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, il dibattito sulla sostenibilità è spesso attraversato da dubbi e letture che ne annunciano un rallentamento. Eppure, osservando ciò che accade nelle imprese più attente e innovative del nostro Paese, emerge una realtà diversa: la sostenibilità sociale non arretra. Al contrario, si consolida come una delle principali leve di crescita, competitività e creazione di valore. È questo il messaggio che arriva dal quarto Rapporto dell’ Osservatorio Sodalitas sulla Sostenibilità Sociale d’Impresa. Le aziende coinvolte nell’indagine esprimono una convinzione netta: il 90% considera la sostenibilità un valore strategico di riferimento e l’82% ritiene che la sua importanza sia aumentata negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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