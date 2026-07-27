Secondo uno studio recente, il 75% delle imprese ha registrato un ritorno economico dal welfare aziendale. In un contesto caratterizzato da cambiamenti economici, sociali e geopolitici, si osserva un aumento dell’adozione di iniziative di welfare da parte delle aziende, con risultati positivi in termini di profitto. La discussione sulla sostenibilità continua a essere presente, anche se alcuni analisti evidenziano un rallentamento nell’adozione di nuove misure.

IN UN TEMPO segnato da profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, il dibattito sulla sostenibilità è spesso attraversato da dubbi e letture che ne annunciano un rallentamento. Eppure, osservando ciò che accade nelle imprese più attente e innovative del nostro Paese, emerge una realtà diversa: la sostenibilità sociale non arretra. Al contrario, si consolida come una delle principali leve di crescita, competitività e creazione di valore. È questo il messaggio che arriva dal quarto Rapporto dell’ Osservatorio Sodalitas sulla Sostenibilità Sociale d’Impresa. Le aziende coinvolte nell’indagine esprimono una convinzione netta: il 90% considera la sostenibilità un valore strategico di riferimento e l’82% ritiene che la sua importanza sia aumentata negli ultimi cinque anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Welfare aziendale e profitto: tre imprese su quattro hanno un ritorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Excepto los empleados,todos piensan que es pobre,sin saber que es un jefe multimillonario.

Notizie e thread social correlati

Welfare Index PMI 2026, il welfare aziendale diventa leva strategica per la crescita delle impreseIl Welfare Index PMI 2026 evidenzia come il welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane sia diventato un elemento chiave per la crescita.

Welfare aziendale e fringe benefit 2026: vantaggi fiscali per impreseDal 2026, le imprese potranno usufruire di vantaggi fiscali grazie a nuove soglie per il welfare aziendale e i fringe benefit.

Argomenti più discussi: Oropan, l'ad Forte: Tra identità e memoria il nostro pane viaggia in 26 paesi del mondo; Oropan: il pane che unisce identità e memoria in 26 paesi.

Welfare aziendale e profitto: tre imprese su quattro hanno un ritornoIN UN TEMPO segnato da profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, il dibattito sulla sostenibilità è spesso attraversato da ... quotidiano.net

Welfare aziendale: come stanno cambiando i servizi per i lavoratoriI benefit per i dipendenti non sono più solo fringe come buoni pasto o ticket. Oggi le imprese italiane li vedono come strumento essenziale per attrarre talenti, ridurre il turnover e alzare la produt ... targatocn.it