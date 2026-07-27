Da tre settimane, una donna di 40 anni si trova a vivere in auto a Campomarino, in provincia di Campobasso, dopo essere stata sfrattata. Attualmente senza una sistemazione stabile, chiede un alloggio per poter riavere i figli e garantire loro una vita con la madre. La donna ha riferito che i figli devono crescere con lei e che ha bisogno di una casa per poterli riaccogliere.

“I figli devono crescere con la mamma. Ho bisogno di una casa per poter riavere i miei figli” E’ l’appello lanciato da Cristina Apetrei, 40 anni, che da tre settimane a Campomarino, in provincia di Campobasso, vive in auto dopo essere stata sfrattata. Un anno e mezzo fa il Tribunale per i minorenni di Campobasso ha collocato i suoi figli, che ora hanno 12 e 15 anni, in una comunità. Cristina racconta di una vita fino a un certo punto ‘normale’. Poi l’arrivo degli assistenti sociali, per via di troppe assenze dei ragazzi da scuola, di troppi gatti in casa, di cui si sarebbero lamentati i vicini. “Mi hanno contestato che non andavano bene a scuola, che avevo tanti animali in casa, il disordine e anche un caso di maltrattamenti, ma che poi non ha trovato conferma quando sono stata tenuta sotto controllo”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Vive in auto dopo lo sfratto: cerca casa per riavere i figli

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