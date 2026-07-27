La Salernitana ha concluso un accordo con il difensore lombardo, classe 2001, proveniente dalla Vis Pesaro. L’operazione, avviata nel pomeriggio di sabato, ha portato alla cessione del calciatore, che in passato ha trascorso quattro anni con la squadra marchigiana, con un breve prestito in Serie B alla Ternana nel primo semestre del 2024. Il difensore ha accettato la proposta della Salernitana e si è impegnato con il nuovo club.

Zoia-Vis, è finita. La Salernitana, con un’operazione lampo partita nel pomeriggio di sabato, si è assicurata il difensore lombardo classe 2001, a Pesaro da quattro anni, eccezion fatta per i primi sei mesi del 2024 in prestito in B alla Ternana. Perno della gestione Stellone, Zoia con la Vis ha collezionato 124 presenze, siglando due gol e quattro assist. Nato come esterno di centrocampo negli anni ha compiuto notevoli passi avanti in fase difensiva tanto da essere impiegato nell’ultima stagione principalmente come braccetto della difesa a tre e in questa prima parte di ritiro, da mister Gennari, come difensore centrale. La Salernitana,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, la Salernitana fa il blitz su Zoia. E il difensore stavolta a Cosmi ha detto sì

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