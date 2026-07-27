Villa San Donnino fra le DeCo | Valorizza la crescentina fritta

Il ristorante Villa San Donnino è stato inserito nel registro delle De.Co del Comune di Bologna, dedicato alla promozione e tutela della crescentina fritta. Questa iniziativa mira a valorizzare un prodotto tradizionale della cucina locale. La crescentina fritta è stata riconosciuta come elemento di interesse culturale e gastronomico nel territorio. La registrazione si aggiunge alle altre De.Co del Comune, che tutelano e promuovono specialità tipiche.

Nuove De.Co del Comune di Bologna: il ristorante Villa San Donino è stato inserito nel registro per la promozione e tutela della crescentina fritta bolognese. La seduta di giunta comunale dell’8 luglio scorso ha riconosciuto il ristorante Villa San Donino come attività che diffonde e valorizza la produzione della crescentina fritta, quale eccellenza gastronomica bolognese e specialità iconica del territorio. Grazie a questo riconoscimento, il ristorante argelatese è iscritto ora al registro pubblico dedicato e autorizzato all’utilizzo del marchio che identifica un riconoscimento di valorizzazione dell’identità locale. "Siamo orgogliosi – si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa San Donnino fra le De.Co: "Valorizza la crescentina fritta"

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