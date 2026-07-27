Vicenza il raduno dei Baù e la ricetta perfetta contro le malattie rare Chi ha quel cognome ha un patrimonio genetico unico

A Stoccareddo di Gallio, in provincia di Vicenza, si svolge da tredici anni il raduno della famiglia Baù, previsto per domenica 2 agosto. Centinaia di persone con lo stesso cognome partecipano all’evento annuale nel piccolo borgo dell’altopiano. La riunione rappresenta un momento di condivisione tra i membri della famiglia, che si radunano per celebrare il legame e condividere esperienze. La presenza numerosa testimonia l’attaccamento alla propria storia e identità familiare.

A Stoccareddo di Gallio, in provincia di Vicenza, il raduno della famiglia Baù è ormai un appuntamento che si ripete da tredici anni. Domenica 2 agosto il piccolo borgo dell’altopiano tornerà ad accogliere centinaia di persone accomunate dallo stesso cognome. Una particolarità che, oltre al valore sociale e identitario, ha attirato anche l’ attenzione della comunità scientifica. Come racconta il Corriere della Sera, proprio la presenza di un numero così elevato di persone appartenenti allo stesso ceppo familiare ha dato origine a un progetto di ricerca unico nel suo genere. Un patrimonio genetico unico. La Fondazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, fondata da Giuseppe e Anna Baschirotto, considera Stoccareddo un esempio di «isolato genetico geografico». 🔗 Leggi su Open.online

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