Il bar del Palazzetto dello Sport di Viareggio ha chiuso anticipatamente sabato 25 luglio a causa di problemi legati allo spaccio di droga. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, secondo quanto comunicato dai gestori. La chiusura temporanea è avvenuta in risposta a una situazione ritenuta fuori controllo, che ha reso necessario interrompere l’attività. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali interventi delle forze dell’ordine o a ulteriori dettagli sulla vicenda.

Viareggio, 27 luglio 2026 – Il bar del Palazzetto dello Sport di Viareggio, nella giornata di sabato 25 luglio, ha abbassato le serrande in anticipo per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dai gestori dopo una giornata caratterizzata, secondo quanto riferito, dalla presenza di numerosi spacciatori nell'area circostante la struttura sportiva, in particolare nella zona del vicino campo scuola. L'episodio si è verificato durante lo svolgimento di un campus di hockey su pista che ha richiamato giovani atleti e famiglie anche da fuori Toscana. La situazione avrebbe creato disagi ai clienti e agli organizzatori dell'evento, spingendo i titolari del punto ristoro a interrompere l'attività prima del previsto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Viareggio, chiude il bar del Palazzetto dello Sport: “Troppo spaccio, situazione fuori controllo”

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