Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente in galleria Trionfale System coda dalla Cassia bis e proseguendo per traffico code a tratti dalla Laurentina fino alla diramazione Roma Sud in carreggiata interna per traffico si rallenta dalla Cassia alla Salaria è più avanti dalla Tiburtina la Prenestina sul tratto Urbano della A24 in uscita dalla città per traffico intenso si rallenta da Tor Cervara raccordo anulare sulla 91 Roma Fiumicino code da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l'Eur sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 di venerdì, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18:40Sul raccordo anulare di Roma si registrano rallentamenti, mentre il traffico sulle altre principali strade della regione Lazio si mantiene regolare.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 19 | 10.

#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com

Dovrei trasferirmi a Roma a 30 anni? reddit

Roma, spento il maxi incendio vicino Grande raccordo anulare: strade riaperte e ripristinata viabilità. Ecco cosa è successoUn maxi incendio di sterpaglie è divampato a ridosso del Grande raccordo anulare nei pressi di via Laurentina, nel quadrante sud di Roma. Al lavoro vigili del fuoco, con l'ausilio ... ilmessaggero.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it