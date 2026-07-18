Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 18 | 40

Sul raccordo anulare di Roma si registrano rallentamenti, mentre il traffico sulle altre principali strade della regione Lazio si mantiene regolare. La situazione è aggiornata alle 18:40 del 18 luglio 2026, secondo il servizio di Astral Infomobilità. Non sono segnalate chiusure o incidenti che influenzino la viabilità in questo momento.

Astral infomobilità un saluto un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade della fanno eccezione delle codine 200 per traffico intenso sulla litoranea tra Lido di Ostia e Torvaianica per il trasporto pubblico da oggi al via i lavori nella stazione Lepanto della metro treni transitano senza effettuare la fermata per tutta la durata degli interventi in cui termine previsto per il 30 agosto in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano mentre per le ferrovie regionali sulla ferrovia Metromare proseguono i lavori di ristrutturazione riqualificazione della stazione di Acilia sono... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 18:40Alle ore 18:40 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha ripreso le comunicazioni sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio.

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