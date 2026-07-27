Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 11 | 25

Un incidente si è verificato sulla direttrice principale della viabilità romana. La segnalazione arriva dalla rete di Astral infomobilità, che alle 11:25 del 27 luglio 2026 ha comunicato il fatto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o coinvolgimenti, ma la presenza di un incidente potrebbe causare rallentamenti o disagi al traffico nella zona interessata. La situazione viene monitorata e aggiornata dalla rete di informazione sulla mobilità regionale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti n'è uno sulla direttrice Romana siamo tra Anagni e Colleferro in direzione Roma al momento non ci sono ripercussioni di traffico e sulla Roma Teramo risolto l'incidente tra Settecamini e raccordo anulare In quest'ultima direzione circolazione Regolare sul Raccordo Anulare in in si rallentano per traffico della Pontina da Roma Fiumicino le altre notizie La ferrovia regionale Metromare Per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia ricordiamo che i treni fino al 31 luglio non... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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