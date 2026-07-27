Vergara brilla da mezzala | Allegri scopre una nuova risorsa

Da forzazzurri.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha concluso il ritiro di Dimaro con una vittoria per 2-0 contro la Carrarese, dopo aver perso 3-1 contro l’Arezzo in un precedente test.

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Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con una vittoria convincente contro la Carrarese. Dopo il ko per 3-1 con l’Arezzo, la squadra azzurra si è imposta per 2-0 nel secondo test estivo. A decidere la partita sono stati Rasmus Hojlund e Giovane. Il centravanti danese ha sbloccato il risultato nel primo tempo. L’esterno brasiliano ha poi trasformato il calcio di rigore del raddoppio. Tra i protagonisti della sfida va inserito anche Antonio Vergara. Il giovane centrocampista ha offerto una prestazione brillante. Ha partecipato con continuità alla costruzione della manovra e ha creato diversi problemi alla difesa avversaria. Massimiliano Allegri lo ha schierato come mezzala sinistra nel 4-3-3. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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