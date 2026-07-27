Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con una vittoria convincente contro la Carrarese. Dopo il ko per 3-1 con l’Arezzo, la squadra azzurra si è imposta per 2-0 nel secondo test estivo. A decidere la partita sono stati Rasmus Hojlund e Giovane. Il centravanti danese ha sbloccato il risultato nel primo tempo. L’esterno brasiliano ha poi trasformato il calcio di rigore del raddoppio. Tra i protagonisti della sfida va inserito anche Antonio Vergara. Il giovane centrocampista ha offerto una prestazione brillante. Ha partecipato con continuità alla costruzione della manovra e ha creato diversi problemi alla difesa avversaria. Massimiliano Allegri lo ha schierato come mezzala sinistra nel 4-3-3. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Vergara brilla da mezzala: Allegri scopre una nuova risorsa

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