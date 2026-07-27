vela il red bull italy sailgp team archivia il weekend di portsmouth e guarda allo stretch europeo

Il Red Bull Italy SailGP Team ha concluso il settimo evento della stagione 6 a Portsmouth. La regata si è svolta nelle acque del Solent, uno dei campi più noti a livello mondiale. Dopo aver gareggiato oltreoceano, il circuito è ripreso in Europa. Il team ha aperto la fase europea della competizione, che si svolge sulle acque britanniche. La regata si è conclusa senza ulteriori dettagli sui risultati.

Si è concluso a Portsmouth il settimo appuntamento della Season 6 del Rolex SailGP Championship. Dopo la parentesi oltreoceano, il circuito è tornato in Europa facendo tappa nelle storiche acque del Solent, uno dei campi di regata più iconici della vela mondiale, dove il Red Bull Italy SailGP Team ha inaugurato lo stretch europeo della stagione.Le attività del team sono iniziate già nella giornata di mercoledì presso SailGP Technologies, la base di Southampton dove vengono costruiti gli F50. Nell'ambito di un'iniziativa dedicata allo sviluppo della vela femminile, le veliste del circuito hanno avuto l'opportunità di lavorare al simulatore, sperimentando ruoli tecnici diversi rispetto a quelli abitualmente ricoperti in regata, come quelle di wing trimmer e flight controller. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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