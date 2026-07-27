valutazione valore rolex

Notizia in breve

Una persona ha portato un orologio Rolex in un centro specializzato per una valutazione. Dopo l'esame, è stato stimato che il valore dell'oggetto si aggira intorno a 15.000 euro. La valutazione si è basata sulle condizioni dell'orologio e sulla sua autenticità. Non sono stati forniti dettagli sul modello o sull’anno di produzione. Nessun altro elemento è stato comunicato sulla provenienza o sulla storia dell’orologio.