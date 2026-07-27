Val Fortore guida senza patente e sotto l’effetto di droghe | scattano le sanzioni

Da anteprima24.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo nella Val Fortore, i Carabinieri hanno fermato un veicolo condotto da un uomo senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Alla guida, l’uomo risultava positivo all’alcol e alle droghe, e sono state applicate le sanzioni previste dalla legge. Il veicolo è stato sequestrato e il conducente denunciato per guida senza patente e stato di alterazione dovuto a droghe. L’operazione fa parte di una serie di controlli mirati alla sicurezza stradale, in particolare durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

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Tempo di lettura: 2 minuti Con l’intensificarsi dei flussi turistici estivi in tutta la provincia e particolarmente nella Val Fortore, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in campo, nell’ultima settimana, un articolato dispositivo di pattuglie che hanno concentrato i controlli su 247 persone, 197 veicoli e 13 esercizi pubblici al fine di contrastare i reati in generale, quelli predatori (specie in danno delle postazioni bancomat e postamat) e di garantire il rispetto del Codice della Strada. Nel corso dei servizi preventivi sono state elevate 17 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per 8. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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