I Carabinieri hanno eseguito controlli nel Beneventano, concentrandosi sulla Val Fortore. Durante l’operazione sono state arrestate due persone, denunciate sei e comminate sanzioni amministrative. Sono stati verificati diversi veicoli e esercizi pubblici, con accertamenti su documenti e conformità alle norme. L’attività si è svolta nel rispetto delle procedure previste, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare eventuali irregolarità.

Operazione dei Carabinieri nel Beneventano: verifiche su persone, veicoli ed esercizi pubblici. Controlli rafforzati nell’area della Val Fortore. Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno intensificato le attività di controllo del territorio in Val Fortore, in concomitanza con l’aumento delle presenze turistiche estive. I servizi hanno interessato 247 persone, 197 veicoli e 13 esercizi pubblici, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori, soprattutto ai danni degli sportelli bancomat e postamat, e al rispetto delle norme sulla circolazione stradale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Val Fortore, controlli dei Carabinieri: arresto, denunce e sanzioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Val Fortore, controlli dei Carabinieri: denunce e sequestriNel corso di un servizio dei Carabinieri in Val Fortore sono state controllate 93 persone e 77 veicoli.

Controlli dei carabinieri: un arresto e 4 denunce. Sequestrati coltello e martelloDurante un servizio di controllo notturno nel territorio, i carabinieri della Compagnia Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato una persona e...