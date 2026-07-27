La premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sono stati al cantiere Tav di Chiomonte in Val di Susa, dopo gli attacchi di sabato durante una marcia No Tav. Durante la visita, hanno ribadito che lo Stato non indietreggerà. Quattro persone sono state fermate in relazione agli incidenti.

La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere Tav di Chiomonte, in Val di Susa, dopo gli attacchi di sabato nel corso della marcia No Tav. «Centoventi operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni, è la ragione per la quale stamattina siamo qui col ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare». Lo afferma la presidente del Consiglio in un video registrato durante la sua visita al cantiere della Tav in Val di Susa. Meloni: «Assicurare i responsabili alla... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Val di Susa, Meloni con Piantedosi al cantiere Tav: «Lo Stato non indietreggia», quattro fermati

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VALSUSA, LA PREMIER MELONI AL CANTIERE TAV DI CHIOMONTE

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Temi più discussi: No Tav, scontri in Val Susa. Meloni: violenza non piega lo Stato. Mattarella: grato e vicino ad agenti feriti; No Tav, scontri in Val di Susa: Tajani accusa la sinistra. Opposizioni: Violenza danneggia giusta battaglia; Guerriglia No Tav in Val di Susa: ci sono 60 agenti feriti. Meloni: Lo Stato non si piega; Tornano i No Tav, guerriglia a Chiomonte. Meloni: Non ci piegheremo.

Il val di Susa non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione. Ma questo non è dissenso, questa è violenza organizzata. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video registrato durante la sua visita al cantiere della x.com

Ultimo anno del governo Meloni: esprimi un desiderio, cosa vorresti? reddit

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