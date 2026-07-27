La Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno sono arrivati a Chiomonte, in Val di Susa, per visitare il cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione. Durante la visita, il ministro ha affermato che attaccare una divisa rappresenta un attacco allo Stato. La visita si è concentrata sull’incontro con il personale delle forze di sicurezza coinvolto nelle operazioni di vigilanza e controllo.

Giorgia Meloni vola in Val di Susa. La Presidente del Consiglio accompagnata dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è giunta a Chiomonte, dove incontrerà il personale delle Forze dell’Ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Poco prima dell’arrivo, il Presidente Meloni e il Ministro Piantedosi hanno effettuato un sorvolo in elicottero dell’area del cantiere. Successivamente, visiteranno il cantiere alla presenza degli operai e dei rappresentanti di TELT. Piantedosi: esiste una internazionale della violenza. Va dritto al punto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Ormai è chiaro a tutti che esiste un’internazionale della violenza e del disordine che utilizza ogni tema per mettere in pratica teppismo e violenza allo stato puro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Val di Susa, Meloni arriva a Chiomonte con Piantedosi. Il ministro dell’Interno: “Attaccare una divisa significa colpire lo Stato”

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