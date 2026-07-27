Vagnozzi musica e parole su Jannik Sinner | Lavoratore pauroso ha mentalità innata e voglia di imparare

Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha commentato l’attitudine mentale del tennista, definendolo un “lavoratore pauroso” con una mentalità innata e desideroso di imparare. In un’intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato la determinazione e la volontà di migliorarsi del numero uno mondiale. Vagnozzi ha anche condiviso aspetti legati alla crescita personale e professionale di Sinner, senza approfondire dettagli tecnici o risultati specifici.

Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, ha rilasciato una intervista a Walter Veltroni per il Corriere della Sera in cui ha parlato del n.1 al mondo, della sua attitudine mentale e del suo volersi costantemente migliorare. Tanti i temi toccati, da quelli puramente tecnici a quelli emotivi: "È un lavoratore pauroso. La sua più grande qualità è volere al fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire. Tutto parte dall'attitudine e dalla voglia di migliorarsi: devi trovare il coraggio di sbagliare, anche di fallire. Jannik ha una base di forza mentale rilevante, noi l'abbiamo solo moltiplicata". Sempre secondo Vagnozzi, Sinner "ha doti innate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Le parole di Jannik SINNER dopo il successo a Madrid

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