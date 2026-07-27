Un inferno Caldo atroce arrivano i giorni più insopportabili | ecco quando massima attenzione
Il caldo intenso ritorna sull’Italia dopo una breve tregua. L’anticiclone africano si rafforza e le temperature torneranno a salire, segnando la quarta ondata di calore dell’estate. Le previsioni indicano che i giorni più caldi sono ormai alle porte. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con temperature che potrebbero raggiungere livelli elevati in diverse regioni. Nessuna variazione significativa è prevista nel breve termine.
La breve tregua dal caldo sembra avere i giorni contati. Dopo il temporaneo calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l’ anticiclone africano è pronto a tornare protagonista sull’Italia, dando il via a quella che si preannuncia come la quarta ondata di calore dell’estate. Secondo le ultime previsioni meteo, la nuova settimana sarà caratterizzata da una rapida espansione dell’alta pressione subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Il suo consolidamento favorirà un progressivo aumento delle temperature, con i valori più elevati attesi soprattutto nella seconda parte della settimana. Gli esperti spiegano che la massa d’aria in arrivo sarà particolarmente calda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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