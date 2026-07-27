Un inferno Caldo atroce arrivano i giorni più insopportabili | ecco quando massima attenzione

Notizia in breve

Il caldo intenso ritorna sull’Italia dopo una breve tregua. L’anticiclone africano si rafforza e le temperature torneranno a salire, segnando la quarta ondata di calore dell’estate. Le previsioni indicano che i giorni più caldi sono ormai alle porte. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con temperature che potrebbero raggiungere livelli elevati in diverse regioni. Nessuna variazione significativa è prevista nel breve termine.