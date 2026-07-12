Due aree italiane sono in allerta massima a causa di temperature estreme. Le ondate di caldo intenso interessano diverse regioni, con temperature che superano le soglie di rischio. Le autorità sanitarie hanno rafforzato i controlli e invitano alla massima attenzione, in particolare per le fasce più vulnerabili. La situazione si mantiene critica in alcune zone, dove si registrano livelli di calore insolitamente elevati. Le previsioni indicano che il caldo continuerà nei prossimi giorni.

L’estate italiana entra nella sua fase più critica, stringendo la penisola in una morsa di afa opprimente che non sembra concedere tregua e che costringe le autorità sanitarie a innalzare i livelli di monitoraggio. Il caldo africano non molla e continua a soffocare l’Italia. Nella giornata di oggi, domenica 12 luglio, sono due i bollini rossi, indice di massima allerta, in altrettanti capoluoghi tra i 27 monitorati dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La mappa del disagio termico si estende rapidamente da nord a sud, lasciando pochissime aree fuori dalla fascia di sorveglianza speciale. Sei, quindi, le città in allerta arancione e ben 18 i bollini gialli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Caldo estremo sull’Italia: due zone in allerta massima. Quali sono, fare molta attenzione

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Caldo record, i primi 4 bollini rossi sull'Italia: giovedì allerta massima

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