Un tessuto biodegradabile, prodotto da un fungo, può autopulirsi e ripararsi da solo senza cuciture. Creato nei laboratori cinesi, rappresenta il primo esempio al mondo di materiale sviluppato partendo da un fungo, senza l’uso di telai o macchinari tradizionali. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science Advances. Il tessuto si distingue per la sua capacità di autoguarigione e sostenibilità ambientale.

Roma, 27 luglio 2026 – Un tessuto biodegradabile creato dal nulla senza telaio, autopulente e in grado di riparare gli strappi da solo: oggi si può. È stato creato nei laboratori cinesi il primo tessuto al mondo prodotto prodotto partendo da un fungo, un materiale talmente innovativo da finire sulla rivista Science Advances. Unico neo: il tessuto si decompone in 41 giorni. Almeno per ora. Gli scienziati cinesi non si sono persi d’animo e hanno ‘ confezionato’ una farfalla in tessuto blu e perfino un abito. Ecco la ricerca che potrebbe cambiare il fututo (non solo della moda). Cosa sappiamo del tessuto ‘coltivato’ in Cina. Un tessuto vivente che non si tesse, ma si coltiva a partire da un fungo ed è in grado di auto ripararsi e auto pulirsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un abito ‘cucito’ con un tessuto prodotto da un fungo. Si autopulisce e si ripara senza cuciture

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