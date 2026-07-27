UFO Yacht 60 | l’unicità come nuova forma di lusso
Lo UFO Yacht 60 presenta uno scafo realizzato con leghe leggere e superfici semi-riflettenti, ispirate all’estetica aerospaziale. La struttura è avvolta da un anello LED circolare che la circonda, creando un effetto visivo simile a un’aura luminosa. Questa caratteristica rende il yacht unico nel suo genere, combinando tecnologia e design innovativo.
Ispirato all'estetica aerospaziale, lo scafo utilizza leghe leggere e superfici semi-riflettenti, mentre un anello LED circolare avvolge la struttura come un’aura luminosa. A bordo, l’esperienza è rituale: i saloni panoramici offrono una cura degli interni senza precedenti, dove le soglie scivolano silenziose, accogliendo l'ospite come in un'astronave sospesa sull'acqua. Stare a bordo dello UFO Yacht 60 non significa solo occupare uno spazio, ma abitare un luogo che respira con l'armatore. Il cuore pulsante del progetto risiede nell'interior design. Qui, il lusso non è un catalogo di finiture, ma un sistema di "couture algoritmica" che traduce l'identità dell'armatore in spazio reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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