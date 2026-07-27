UFO Yacht 60 | l’unicità come nuova forma di lusso

Notizia in breve

Lo UFO Yacht 60 presenta uno scafo realizzato con leghe leggere e superfici semi-riflettenti, ispirate all’estetica aerospaziale. La struttura è avvolta da un anello LED circolare che la circonda, creando un effetto visivo simile a un’aura luminosa. Questa caratteristica rende il yacht unico nel suo genere, combinando tecnologia e design innovativo.