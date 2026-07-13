Zero | come funziona lo yacht di lusso green senza motori diesel

Da gazzetta.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Harlingen, nei Paesi Bassi, è stato varato uno yacht di lusso senza motori diesel e senza sala macchine. L'imbarcazione si distingue per il design innovativo, che elimina le tradizionali fonti di energia fossile. La propulsione si basa su tecnologie alternative, senza specificare i dettagli tecnici. Si tratta di un modello che segna un cambiamento nel settore, puntando su soluzioni sostenibili per la nautica di lusso.

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Ad Harlingen, nei Paesi Bassi, è stato varato uno yacht che rompe con oltre un secolo di consuetudini nella nautica di lusso: niente sala macchine, niente gasolio. Si chiama Zero ed è il primo veliero delle sue dimensioni pensato per navigare esclusivamente con l'energia che produce da sé, sfruttando vento, sole e il movimento dell'acqua. Il progetto, firmato dal cantiere Vitters Shipyard insieme allo studio di design Vripack e agli architetti navali di Dykstra, nasce nel 2019 come semplice studio concettuale. Ci sono voluti sette anni e oltre 60mila ore di ricerca e sviluppo per arrivare al varo. Lo scafo, in alluminio, è stato costruito a partire dal 2023 nel cantiere Gouwerok, per poi essere trasferito via chiatta a Zwartsluis, dove Vitters ha completato l'allestimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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